Les huitièmes de finale de la CAN se poursuivent ce lundi avec la rencontre entre le Cameroun, pays hôte de la compétition, et les Comores, surprise du premier tour. Dans un l’autre match, la Guinée et la Gambie vont s’affronter pour une place en quarts de finale.

Après s’être extirpé de la phase de groupes pour sa première participation à la Coupe d’Afrique des nations 2021, la sélection des Iles Comores, elle, affronte le Cameroun, pays hôte, en huitième de finale. Une rencontre qui s’annonce difficile pour les Comoriens dont l’effectif est décimé par le Covid.

Douze membres de la sélection de l’archipel étaient positifs samedi, contre aucun dans le camp camerounais (épargné depuis le début de la compétition). Le sélectionneur, Amir Abdou ainsi que les gardiens Ali Ahamada et Mayadh Ousseini en font partie. Et Ben Boina, le dernier portier de l’effectif, est blessé depuis le match contre le Ghana en premier tour. Du coup, les Comores n’ont plus de gardien de but.

Meilleure attaque des phases de groupe, les Lions Indomptables partent largement favoris dans cette rencontre contre les Cœlacanthes qui, eux, se sont qualifiés à leur place dans les quatre meilleurs troisièmes.

Pour sa première participation à la Coupe d’Afrique des Nations, la Gambie affronte la Guinée de Naby Keita en huitièmes de finale de la compétition. Mais le Sily national reste invaincu face aux équipes qui font leurs débuts dans la compétition (3 victoires, 2 nuls).

Les Guinéens ont terminé à la deuxième place du groupe B derrière l’un des favoris, le Sénégal, qu’ils ont tenu en échec (0-0). De leur côté, les Gambiens, surprise de la compétition, ont fini deuxième à égalité avec le Mali (2 victoires, 1 nul).

Programme de ce lundi 24 janvier