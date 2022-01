La légende camerounaise de football, Roger Milla vient de s’excuser pour ses propos envers les pays d’Afrique du nord, tenus avant le coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations qui se tient actuellement au Cameroun.

Ses mots ont suscité un tollé. Interviewé par TV5 Monde à la veille du lancement de la CAN 2021 du Cameroun, Roger Milla n’a pas été tendre envers les pays d’Afrique du nord, particulièrement le Maroc et l’Egypte, les accusant de ne pas assez soutenir le continent. Des propos qualifiés de dérapage par la presse africaine.

Face à la polémique, l’ancien attaquant des Lions Indomptables devait s’expliquer et surtout s’excuser. Et c’est ce qu’il a fait sur les ondes de Radio Mars : «Les Marocaines et les Marocains sont mes sœurs et frères. Il ne faut pas oublier que je viens toujours au Maroc. Je ne pensais pas qu’il y allait avoir une polémique et je ne voulais pas qu’il y en est une. J’ai tout simplement dit que nous sommes tous des pays d’Afrique et si un pays organise une CAN, le Maroc devait le soutenir. C’est tout. Je tiens à m’excuser si les gens ont mal compris, mais en aucun cas je ne peux critiquer un pays d’Afrique».

Roger Milla n’a pas manqué de s’excuser auprès des personnes qui ont été touchées par ses propos. «Je tiens à m’excuser si les gens ont mal compris, mais en aucun cas je ne peux critiquer un pays d’Afrique», a déclaré l’ancien international camerounais.

Dans une interview à TV5 monde, l’ex-footballeur s’en était pris pays à des pays d’Afrique du nord au sujet de l’organisation compliquée de la CAN par le Cameroun. Les clubs européennes avaient tenté de faire pression sur la CAF afin de reporter cette joute qui, en principe, devait se jouer en 2021. «Les pays maghrébins, ce sont eux qui mettent toujours le bordel, avait-il indiqué. C’est eux qui mettent toujours le désordre, je suis désolé. Je vais leur dire ici en tant que leur frère, que ce soit le Maroc, l’Egypte ou autre, que ce n’est pas normal», a-t-il dit.

«S’ils ne sont pas Africains, qu’ils aillent jouer pour l’Europe, pour l’Asie ou bien pour d’autres, mais qu’ils ne viennent pas mettre le bordel dans le continent africain», s’est-il emporté devant les caméras de TV5 Monde.