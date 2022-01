Le match des quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2021) entre le Maroc et l’Égypte a été avancé à 16h00 au lieu de 17h00, annonce, mercredi la Confédération africaine de football (CAF).

« Le match de quart de finale n°47 prévu le 30 janvier 2022 entre le vainqueur du match n°43 (Égypte) et le vainqueur du match n°42 (Maroc) à 16h00 heure locale », indique la CAF dans un communiqué publié sur son site officiel.

Par ailleurs, l’instance dirigeante du football africain souligne que ce match initialement prévu au stade d’Olembé n’ y aura pas lieu et ce, tant que la CAF et le comité d’organisation local (COCAN) n’auront pas reçu le rapport complet de la commission d’enquête indiquant les circonstances et les événements ayant entraîné la blessure et la mort de spectateurs au stade d’Olembé.

La Commission d’Organisation de la CAN-2021, qui exige également l’assurance et la garantie, fait savoir que des mesures appropriées ont été mises en œuvre pour s’assurer qu’un incident similaire ne se produise plus lors de la CAN TotalEnergies Cameroun 2021.