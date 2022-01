Le Malawi a fini à la 3e place du groupe B, derrière le Sénégal et la Guinée, alors que les Lions de l’Atlas ont fini la phase de poules en beauté, en occupant la 1ère place du groupe C, après deux victoires et un match nul.

Les deux sélections s’affronteront mardi (25 janvier) au Stade Ahmadou Ahidjou à Yaoundé.

C’est la première fois que les Flammes parviennent à sortir de la phase de groupes. En attendant le dénouement de cette phase de groupes, deux autres affiches des 8es sont également connues. Outre Burkina Faso-Gabon, un alléchant derby Sénégal-Cap Vert aura bien lieu.