La Fédération gabonaise de football (FEGAFOOT) a annoncé, lundi, avoir autorisé les deux internationaux Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina à rejoindre leurs clubs respectifs, « pour y poursuivre les examens approfondis ».

« La Fédération gabonaise de football a décidé de mettre les joueurs Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina à la disposition de leurs clubs, pour y poursuivre les examens approfondis », a écrit l’instance dirigeante du ballon rond gabonais dans un communiqué publié sur sa page Facebook.



« Vu le souci médical que Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina ont rencontré, en accord avec le docteur, mon président de fédération et les joueurs, on a pris la décision sage de les faire rentrer dans leurs clubs afin qu’ils puissent se soigner, être pris en charge », a déclaré, lundi en conférence de presse, le sélectionneur du Gabon, Patrice Neveu.

Le Gabon est le prochain adversaire du Maroc pour le compte de la troisième journée de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2021). Cette rencontre est décisive pour la première place de la poule.

Sanctions de la CAF

Par ailleurs, la Confédération africaine de football (CAF) a infligé une amende de 20.000 dollars à la sélection du Gabon pour non-respect des règlements et directives en matière d’hébergement.

Au terme d’une session disciplinaire tenue à Yaoundé, l’instance confédérale a reproché à ladite délégation d’avoir changé d’hôtel sans son autorisation.

Le 6 janvier dernier, les Gabonais avaient refusé de loger leur sélection dans un hôtel approuvé par la CAF et trouvé un autre logement à sa convenance.

A la suite d’une demande d’explications, la partie gabonaise a indiqué que le lieu d’hébergement attribué à sa sélection « ne présentait pas toutes les commodités requises pour un sportif de haut niveau ».

La CAF a annoncé également des mesures suite aux incidents survenus lors du match choc du groupe C opposant le Gabon au Ghana qui a donné lieu à des images regrettables au coup de sifflet final.

Une bagarre a éclaté à l’issue de la rencontre, les Blacks Stars reprochant aux Gabonais leur « manque de fair-play » sur le but de l’égalisation. Il s’en suivit une rixe qui a conduit à l’expulsion de Benjamin Tetteh.

Ce joueur a vu sa suspension automatique de deux matches être allongée à trois rencontres. Tetteh, entré en jeu en toute fin de match, a donné un coup de poing à un joueur gabonais dans cette bagarre.

Le joueur de l’équipe malienne Bilal Touré a vu son carton rouge maintenu et sera par conséquent absent pour les deux prochaines rencontres des Aigles durant cette 33eme CAN.