Le Burkina Faso s’est qualifié aux quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) aux dépens du Gabon, au terme de la séance de tirs au but (7-6), après que les deux équipes ont fait match nul (1-1), dimanche au stade de Limbé.

Bertrand Traoré a ouvert la marque pour le Burkina Faso à la 28 e minute de jeu, avant que Bruno Ecuele Manga n’égalise (90e, c.s.c).

Les deux équipes ne se sont pas départagées au terme du temps réglementaire et des prolongations et ont eu recours aux tirs au but, un exercice qui a tourné à la faveur du Burkina Faso.

Les Gabonais ont été réduits à dix après l’expulsion de Sidney Obissa (67 e ).

En soirée, la Tunisie croisera le fer avec le Nigeria (20H00 GMT+1) pour une place aux quarts de finale.