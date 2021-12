Alors que la Coupe d’Afrique des Nations va débuter prochainement avec l’entrée en lice du Maroc le lundi 10 octobre contre le Ghana, Vahid Halilhodžić a décidé de convoquer trois joueurs supplémentaires dans son groupe.

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a annoncé lundi que le sélectionneur national, Vahid Halilhodzic, a convoqué les joueurs Badr Benoun (Al Ahly/Egypte), Soufiane Rahimi (Al Aïn/Emirats arabes unis) et Mohammed Chibi (AS FAR) pour rejoindre le stage de préparation de l’équipe nationale en prévision de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).