Le Cameroun engage une véritable course contre la montre pour être fin prêt pour la CAN 2019. L'édition prévue pendant juillet de l'année prochaine fait objet de controverse, entre la Confédération Africaine de football (CAF) toujours aussi sceptique quant à l'aptitude de Yaoundé à terminer à temps ses chantiers et le Maroc, qui surveille de très près l'avancement des travaux, aspirant, selon les médias, récupérer l'organisation de la compétition. Décryptage.

