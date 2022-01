Alors que la CAN va débuter le 9 janvier au Cameroun, la menace sécuritaire liée aux groupes djihadistes s’accentue sur l’événement. Les Lions de l’Altas ont interdiction de quitter l’hôtel sans escorte.

La sélection nationale de football continue de peaufiner sa préparation à Yaoundé au Cameroun, à quelques jours de son premier match comptant pour la Coupe d’Afrique des Nations CAN 2021. Arrivés dimanche dernier, les Lions de l’Atlas veulent avant tout s’acclimater avec la température et l’environnement tropical de ce pays africain.

Ils sont confinés dans leur camp d’entrainement et ne doivent le quitter sous aucun prétexte. Une précaution liée à la propagation du variant Omicron, mais pas seulement, croit savoir Al Alkhbar dans un article, paru ce vendredi 7 janvier 2022.

En effet, le comité d’organisation de la CAN a reçu des menaces de groupes terroristes. L’information révélée par l’agence AFP fait état de groupes séparatistes anglophones qui menaceraient de perturber le déroulement de ce grand événement sportif continental.

Afin d’écarter tout danger, la Fédération royale marocaine de football a opté, selon Al Akhbar, pour la prudence en donnant des instructions assez strictes à la délégation marocaine. Les Lions de l’Atlas doivent «faire preuve de prudence et ne pas quitter l’hôtel de résidence». Ils ne doivent pas se déplacer dans la ville sans escorte, ni encore moins de se mêler aux gens. La FRMF a aussi ordonné aux joueurs de n’accepter aucun objet ou colis, écrit le quotidien.

«Certains groupes armés ont promis de perturber la compétition et ont envoyé des lettres de menace aux équipes du groupe F (Tunisie, Mali, Mauritanie et Gambie) qui vont jouer à Limbé et s’entraîner à Buea, respectivement station balnéaire et chef-lieu de la région du Sud-Ouest », affirme pour sa part l’AFP.

«Les menaces sont très sérieuses», estime Blaise Chamango, responsable de l’ONG Human Is Right, établie à Buea. «Mercredi, il y a eu une explosion à Limbé dans une vente à emporter, c’est un message fort», assure-t-il au téléphone à l’AFP.

«Le gouvernement a déployé les soldats lourdement armés sur presque tous les carrefours de Buea et Limbé notamment. Les forces de défense et de sécurité opèrent des arrestations et des fouilles systématiques dans plusieurs quartiers», détaille Blaise Chamango.

Rien ne dit non plus que les séparatistes ne tenteront pas d’agir à Yaoundé ou à Douala, la capitale économique, où ils ont déjà perpétré de petits attentats par le passé, précise l’agence de presse française.