La Confédération africaine de football a dévoilé ce jeudi les nominés dans les différentes catégories des CAF Awards dont la cérémonie aura lieu le 21 juillet au Maroc.

Les Marocains seront remarquablement représentés lors des CAF Awards, qui sacrent les meilleurs talents africains de l’année. Plusieurs catégories seront en lice, en plus des prix tant convoités de joueur et joueuse de l’année, notamment le joueur interclubs de l’année, le jeune joueur de l’année, l’équipe nationale de l’année, l’entraîneur de l’année, le club de l’année et le but de l’année.

Dans la catégorie joueur de l’année, on retrouve quatre Marocains, en l’occurence Achraf Hakimi, Sofiane Boufal, Hahya Jabrane et Yassine Bounou.

🇹🇳✖️1 30 players from 13 countries contending to sit on the throne of African football. 👑 Your preliminary nominations for the #CAFAwards2022 Player of the Year 📝 pic.twitter.com/FZGiM7ugxP — CAF (@CAF_Online) June 30, 2022

En ce qui concerne les clubs, le Raja, le Wydad et Berkane sont nominés dans la catégorie meilleur club de l’année.

An eventful season of African club football! ⚽ The teams contending to be named the #CAFAwards2022 Club of the Year! 👑 Who will pick up the award? 🏆 pic.twitter.com/3amFITmzVQ — CAF (@CAF_Online) June 30, 2022

Le sélectionneur des Lions de l’Atlas Vahid Halilhodzic, le coach du Wydad Oualid Regragui et celui de la Renaissance de Berkane Florent Ibengue figurent dans la liste des nominés dans la catégorie de meilleur entraîneur de l’année.

🔟 coaches have been nominated for the #CAFAwards2022 Coach of the Year! 👇 Who will be taking the award home on the 21st of July? pic.twitter.com/gPqeXPrAoO — CAF (@CAF_Online) June 30, 2022

Quatre joueurs marocains figurent également dans la catégorie du meilleur joueur interclubs. Il s’agit de Yahya Jabrane, Mouhssine Moutouali, Zouhair El Moutaraji et Youssef El Fahli.

They delivered some incredible performances throughout the season! 🤩 The nominated players for the #CAFAwards2022 Interclub Player of the Year! ✨ pic.twitter.com/d4wnMlFmUp — CAF (@CAF_Online) June 30, 2022

La sélection marocaine est nominée dans la catégorie nation de l’année.

African International football deliverers as usual 👌 The 🔟 National Teams competing to be named the #CAFAwards2022 National Team of the year! 🌍 pic.twitter.com/j0PRDzu7mg — CAF (@CAF_Online) June 30, 2022