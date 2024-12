Achraf Hakimi et Ademola Lookman. ©Montage H24Info

Le Nigérian Ademola Lookman a remporté hier lundi à Marrakech le Ballon d’Or africain après une saison remarquable. Ce choix a créé un tollé sur les réseaux sociaux marocains, où beaucoup ont crié au scandale, voyant Achraf Hakimi comme celui qui méritait le trophée. Mais le Lion de l’Atlas méritait-il vraiment cette distinction?

Lundi, la ville de Marrakech accueillait les CAF Awards 2024. La cérémonie de la Confédération africaine de football (CAF) qui récompense les meilleurs joueurs africains de l’année s’est déroulée pour la deuxième fois consécutive au Maroc. Et pour le très attendu trophée du Ballon d’Or africain, un seul joueur représentait le Royaume dans la liste finale: Achraf Hakimi.

Après une saison remarquable, le vice-capitaine des Lions de l’Atlas et du Paris Saint-Germain était annoncé par beaucoup comme favori pour succéder à Victor Osimhen, Ballon d’Or africain 2023. Avec le PSG, le latéral marocain a joué un rôle majeur lors de la saison 2023-2024 où le club a été sacré champion de France, remportant également la Coupe de France.

En sélection nationale, Hakimi se présente également comme une pièce maîtresse du plan de jeu de Walid Regragui. Titulaire indiscutable avec les Lions de l’Atlas, il a pris part à la Coupe d’Afrique des nations 2024 et s’est hissé jusqu’en demi-finale de la compétition continentale.

Le latéral marocain a également été appelé en renfort pour jouer le tournoi de football des JO de Paris 2024 avec les U23. En tant que capitaine de la sélection olympique, il a brillé de milles feux, marquant à deux reprises, contre les Etats-Unis (4-0) et un magnifique coup franc face à l’Egypte (0-6). Sous son leadership, le Maroc a remporté sa première médaille de bronze dans un tournoi olympique de football.

Mais avec toutes ses réalisations, Hakimi méritait-il le Ballon d’Or face à Ademola Lookman? À l’instar du Marocain, ce dernier a également fait une incroyable saison. Pour commencer, Lookman joue au poste d’attaquant à l’Atalanta Bergame. Le club a fini à la 4e place du tableau de la Serie A, certes, mais le joueur en a marqué plus d’un. Il a fini la saison avec un total de 11 buts et 7 passes décisives en championnat.

La saison dernière, l’Atalanta était engagé en Europa League et a soulevé la coupe à l’issue d’une finale on ne peut plus chaude contre le Bayer Leverkusen, qui n’avait perdu jusque-là aucun match pendant toute la saison. Cerise sur le gâteau, le Nigérian a inscrit un triplé dans cette finale de C3, devenant le premier Africain de l’histoire à effectuer cette performance.

Africa 🌎 Nigeria 🇳🇬 South London 🥷 Bergamo 💙 This one’s for you 🫡 pic.twitter.com/qPtA5lNC03 — Ademola Lookman (@Alookman_) May 23, 2024

Avec la sélection nigériane, le joueur de 27 ans s’est hissé jusqu’en finale de la CAN avant de s’incliner contre la Côte d’Ivoire (1-2). En 7 matches de cette compétition continentale, Lookman a marqué 3 buts tout en livrant une passe décisive.

L’on peut ainsi dire que le natif de Wandsworth reste un joueur capital tant en club qu’en sélection. Toutefois, sur les réseaux sociaux, nombre de Marocains n’acceptent pas sa consécration aux CAF Awards. Certains estiment qu’il s’agit d’un vol tandis que d’autres parlent de « corruption » au sein de la CAF. Mais si l’on reste factuel, Lookman mérite totalement son Ballon d’Or après sa saison magistrale. Et rappelons que l’on ne nie pas que Hakimi a lui aussi réalisé une saison admirable.

Le réel ballon d’or africain c’est Achraf Hakimi 🇲🇦 Quelle honte @CAF_Online ❌ pic.twitter.com/ijd6iytslr — TFT MOROCCO (@TFT_Morocco) December 16, 2024

Aussi, des internautes font le parallèle avec les CAF Awards 2023 où Yassine Bounou était nominé pour remporter le Ballon d’Or au vu de ses arrêts décisifs qui avaient permis au FC Séville de remporter sa 7e Europa League. Ces derniers se demandent ce qui a changé en un an, pourquoi cette année la C3 “s’est transformée en un trophée majeur” contrairement à l’année dernière où Osimhen, un autre Nigérian, a remporté le Ballon d’Or.

Le fait que cette cérémonie se soit déroulée au Maroc joue également un rôle dans cette frustration des supporters des Lions de l’Atlas. Mais il convient de rappeler que l’un n’empêche pas l’autre. Ce n’est pas parce qu’un pays organise une telle cérémonie que le trophée est garantie pour un de ses joueurs. En tous cas, Hakimi, 26 ans, ainsi que d’autres Lions, pourront toujours espérer remporter ce sacre individuel.

Avec la CAN 2025 qui se joue au Maroc, les protégés de Regragui n’ont qu’à se remettre bien dans leurs crampons et démontré à tout le continent qui sont les “boss” d’Afrique. L’erreur ne leur sera pas permise surtout qu’ils joueront à domicile devant leurs milliers de fans.