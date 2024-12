La joueuse de l’AS FAR Doha El Madani a remporté le prix de jeune joueuse de l’année, lors de la cérémonie des CAF Awards 2024, qui se déroule lundi à Marrakech.

La jeune footballeuse de talent évolue au poste d’attaquante. En 2022, durant la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans en Inde, Doha El Madani est devenue la première marocaine à marquer dans une Coupe du monde de le FIFA, toutes catégories d’âge confondues

Catch them young, and watch them make it to the biggest stages! 💫

Your Women’s Young Player of the Year is the talented 𝐃𝐨𝐡𝐚 𝐄𝐥 𝐌𝐚𝐝𝐚𝐧𝐢. 🤩⁰⁰#CAFAwards2024 pic.twitter.com/jWpytBs2kp

— CAF_Online (@CAF_Online) December 16, 2024