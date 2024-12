Les Lions de l’Atlas, Achraf Hakimi et Sofyan Amrabet, figurent dans le onze masculin de l’année 2024 dévoilé lors de la cérémonie des CAF Awards, qui se déroule lundi à Marrakech.

André Onana, Kalidou Koulibaly, Chancel Mbemba, Yves Bissouma, Franck Kessié, Mohammed Kudus, Mohamed Salah, Victor Osimhen et Ademola Lookman complètent l’équipe africaine de l’année.

FLAWLESS. 🔥⚽️

Presenting the 𝐂𝐀𝐅 𝐅𝐈𝐅𝐏𝐫𝐨 𝐖𝐨𝐦𝐞𝐧’𝐬 𝐁𝐄𝐒𝐓 𝐗𝐈 and it’s as extraordinary as they get! 🙌⁰#CAFAwards2024 | @FIFProAfrica | @FIFPRO pic.twitter.com/UIN6wqj9IW

— CAF_Online (@CAF_Online) December 16, 2024