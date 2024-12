Ademola Lookman désigné joueur africain de l’année. L’attaquant nigérian a été sacré lors de la cérémonie des CAF Awards tenue ce lundi à Marrakech.

C’est finalement Ademola Lookman qui a été sacré, lundi 16 décembre, ballon d’or africain de la saison sportive 2023-2024.

L’attaquant du club Atalanta Bergame a été couronné à la cérémonie de la CAF Awards tenue au Palais de congrès de Marrakech au Maroc.

Lookman is the @CAF_Online Men's Player of the Year 🌟🇳🇬
@Alookman_ è il Giocatore Africano dell'Anno 🖤💙

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 16, 2024