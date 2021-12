Le tirage au sort de la Ligue des champions d’Afrique, effectué mardi, a mis le Raja de Casablanca dans le groupe B aux côtés notamment des Algériens de l’ES Sétif, alors que le Wydad partage le groupe D avec le Zamalek d’Égypte.

Les deux équipes casablancaises connaissent désormais leurs adversaires de la phase de groupes de la Ligue des Champions CAF 2022 , à l’issue du tirage au sort effectué mardi au siège de la Confédération africaine au Caire.

Les Verts héritent du groupe B avec l’Entente de Sétif, le club guinéen du Horoya Conakry et les Sud-Africains d’Amazulu. Les Wydadis, eux, affronteront les Eguptiens du Zamalek et des deux formations angolaises de Petro Atletico et Sagrada Esperança dans le groupe D.

Les matchs comptant pour la phase de poules devraient démarrer juste après le terme de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 au Cameroun (du 9 janvier au 6 février 2022). La première journée devrait avoir lieu les 11 et 12 février, alors que le dernier acte aura lieu les 1er et 2 avril 2022.

En Coupe de la CAF, la Renaissance sportive de Berkane (RSB) a hérité du groupe D. Le club de l’Oriental, vainqueur de la Coupe de la CAF en 2020, évoluera avec le club Simba de Tanzanie, l’ASEC Mimosas de la Côte d’Ivoire et l’USGN du Niger. Le premier tour du tournoi aura lieu le 13 février. La Renaissance sportive de Berkane est le dernier représentant marocain en Coupe de la CAF, après l’élimination de l’AS FAR.

Composition des groupes :

Groupe A

Al Ahly (Égypte) – Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) – Al Hilal (Soudan) – Al Merreikh (Soudan)

Groupe B

Raja de Casablanca – Horoya (Guinée) – ES Sétif (Algérie) – AmaZulu (Afrique du Sud)

Groupe C

Esperance de Tunis – l’Etoile du Sahel (Tunisie) – CR Belouizdad (Algérie) – Jwaneng Galaxy (Botswana)

Groupe D

Wydad de Casablanca – Zamalek (Égypte) – Petro Atletico (Angola) – GD Sagrada Esperança (Angola)