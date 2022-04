Chelsea sera face à une « tâche incroyablement difficile » face au Real Madrid mardi en quart de finale retour de la Ligue des Champions, a souligné lundi l’entraineur des Blues, Thomas Tuchel.

« La tâche est incroyablement difficile, compte tenu du résultat du match aller (3-1), de l’endroit où on joue, de l’adversaire et du niveau de compétition », a indiqué le technicien allemand en conférence de presse. « Il nous faudra rien de moins qu’un scénario de rêve si on veut être capable de surmonter ça », a-t-il concédé, rappelant toutefois que la beauté du football réside dans le fait que « tout est toujours possible ».

« Peut-être qu’on arrivera à réaliser notre rêve, mais, de façon réaliste, il faudra tout donner et qu’on soit à notre meilleur niveau », a poursuivi le coach de 48 ans. Les champions d’Europe en titre vont tenter de se ressaisir après la débâcle du match aller, alors que le Real, sorti en demie l’an dernier par Chelsea, fera tout pour prendre sa revanche.