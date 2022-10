Avec deux défaites en Ligue des champions et une flopée de blessures, le FC Barcelone aborde un match couperet pour son avenir mercredi (21h00) au Camp Nou contre l’Inter Milan, et voit déjà resurgir le spectre de la Ligue Europa, comme la saison dernière.

La première place du groupe C semblant promise au Bayern Munich (trois victoires en trois matches et une confrontation face au modeste Viktoria Plzen mercredi), le deuxième ticket pour les 8es de finales se jouera entre le Barça et l’Inter.

Et après avoir perdu le match aller 1-0 la semaine dernière, les Catalans sont en ballotage défavorable: seule une victoire pourrait les maintenir en vie.

Une « finale » qui arrive tôt dans la saison pourtant prometteuse de l’équipe de Xavi, portée par sa recrue phare Robert Lewandowski.

« Il y a trois semaines on survolait tout, et là on est plus en difficulté. Mais il faut aussi savoir gagner ce genre de matches, sans bien jouer », a relevé l’entraîneur blaugrana après la miraculeuse victoire 1-0 face au Celta Vigo en Liga, dimanche.

D’autant que le match suivant est aussi capital: les Catalans se déplacent dimanche (16h15) à Santiago-Bernabéu pour le clasico de Liga face à leur meilleur ennemi, le Real Madrid, qui est sur leurs talons au sommet du classement.

– Fantôme de la Ligue Europa –

Heureusement pour les Catalans, il y a des points positifs.

La performance XXL du gardien de but allemand Marc-André ter Stegen a rassuré Xavi dimanche soir. Et la défense rafistolée, avec trois arrières gauches alignés pour combler les absences sur blessures (Araujo, Kouné, Christensen, Bellerin), a tenu bon.

« Il y a deux semaines, vous me disiez qu’on avait une Lewandowski-dépendance, aujourd’hui c’est une Ter Stegen-dépendance… la semaine prochaine ce sera une Pedri-dépendance ? Tant mieux. On dépend de l’équipe », a balayé Xavi après le match.

L’objectif est clair pour le technicien catalan, hanté par le spectre de la saison dernière: éviter à tout prix l’échec cuisant d’une élimination dès la phase de groupes de C1 et un renvoi en C3, qui serait synonyme d’un gros manque à gagner pour les fragiles finances barcelonaises.

La saison passée, alors qu’il venait de perdre son emblème Lionel Messi, le FC Barcelone avait sombré dans une crise sans précédent. La dette à long terme du club catalan s’élevait à plus d’un milliard d’euros. Et sur le plan sportif, les Blaugranas avaient échoué à se qualifier pour les 8es de finales de la C1 pour la première fois depuis 21 ans.

Reversés en Ligue Europa, ils avaient fini par tomber face au futur vainqueur, l’Eintracht Francfort, en quart de finale.

– Onana, confiance renouvelée –

Côté Inter, la victoire à l’aller contre Barcelone a complètement changé l’ambiance, alors que le club était sous une grosse pression avant le premier match contre les Catalans, après deux revers en championnat.

Les Nerazzurri, même s’ils restent distancés en championnat (7e), ont surfé sur leur confiance retrouvée pour enchaîner samedi sur le terrain de Sassuolo (2-1) grâce à un doublé d’Edin Dzeko.

Cette performance pourrait valoir au Bosnien de démarrer en pointe mercredi aux côtés de Lautaro Martinez, à moins que Simone Inzaghi n’opte pour un système plus prudent avec un seul attaquant. Romelu Lukaku, blessé depuis fin août, ne sera sans doute pas du voyage.

Comme à l’aller et comme samedi, Simone Inzaghi devrait maintenir sa confiance au gardien camerounais formé à Barcelone André Onana… même si, officiellement, l’alternance reste de mise avec le capitaine Samir Handanovic.

L’Inter a l’avantage de pouvoir se contenter d’un nul au Camp Nou pour conserver son avance, alors que Barcelone n’a plus le choix: il faut gagner pour chasser les démons.