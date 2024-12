Au Royaume-Uni, l’on joue au football même dans la période des fêtes de fin d’année. Plusieurs matches, dont certains impliquant des Lions de l’Atlas, sont ainsi prévus pour le Boxing Day de ce jeudi 26 décembre.

Si les championnats européens se mettent en stand-by pendant la période des fêtes de fin d’année (Noël et Nouvel An), au Royaume-Uni, c’est une tout autre histoire! Les Britanniques organisent chaque 26 décembre le Boxing Day. Au cours de ce jour, férié, comme le veut la coutume, nombre de rencontres sont programmées au grand bonheur des amoureux du ballon rond. Et ce jeudi, plusieurs affiches alléchantes sont prévues.

Premier League

Bournemouth-Crystal Palace

Avec seulement 16 points au bout de la 17e journée de Premier League, Crystal Palace se rapproche dangereusement de la zone rouge. Toutefois, le club londonien pourrait compter sur son Lion de l’Atlas Chadi Riad après une longue absence due à un blessure. En effet, après avoir joué avec les U21, le jeune défenseur central pourrait faire son retour ce jeudi en équipe première face à Bournemouth.

Wolverhampton-Manchester United

Depuis l’arrivée de Ruben Amorim à la tête de Manchester United, le club connaît des hauts et des bas. Mais, Noussair Mazraoui, lui, reste dans la constance. Recruté l’été dernier, le latéral des Lions de l’Atlas s’est rapidement adapté à la Premier League. Il cumule les prestations remarquables et s’est imposé en tant que titulaire indiscutable.

Nous’ aura l’occasion de briller encore une fois ce jeudi contre les Wolves. Ces derniers, 18e du tableau avec 12 unités, risquent d’ailleurs la relégation et chaque match est désormais important. Quant aux Red Devils, 13e avec 22 points, il devront profiter de cette rencontre pour faire oublier aux supporters les récentes défaites.

Noussair Mazraoui vs Manchester City 🇲🇦🌟 78′ jouées. pic.twitter.com/iqeAbqiQmw — Packm 🔎•🎥 (@SouhailPackm) December 15, 2024

Liverpool-Leicester

Un grand jour attend le jeune Bilal El Khannouss ce jeudi. Du haut de ses 20 ans, le milieu de terrain marocain affrontera l’actuel leader de la première division anglaise: Liverpool. Impressionné par ses performances, le coach des Foxes, Ruud Van Nistelrooy, compte bien faire confiance au jeune Lion de l’Atlas, surtout que le club siège à la 17e place et se trouve à quelques points de la zone de relégation. Face au géant anglais, El Khannouss devra montrer de quel bois il se chauffe ce soir.

Scottish Premiership

St. Mirren-Glasgow Rangers

Brillant en Europa League avec les Rangers, Hamza Igamane est devenu le chouchou des supporters écossais. Alors qu’il a commencé la saison sur le banc, l’ancien attaquant de l’AS FAR s’est frayé son chemin vers la titularisation après s’être illustré avec 6 buts et 2 passes décisives en 18 matchs toutes compétitions confondues. Sa haute compétitivité a attisé la curiosité de Walid Regragui qui a dépêché un de ses assistants lors du match contre Tottenham (1-1). Et c’est lui qui a marqué le seul but de son équipe ce jour-là.

Hamza Igamane – 24/25 so far pic.twitter.com/yvHEkh1Z8O — 𝗪𝗔𝗬𝗭 🔎🇲🇦 (@ArobaseAH2) December 9, 2024

Le programme complet du Boxing Day:

Premier League

13h30

Manchester City-Everton

16h00

Newcastle-Aston Villa

Nottingham Forest-Tottenham

Bournemouth-Crystal Palace

Chelsea-Fulham

Southampton-West Ham

18h30

Wolves-Manchester United

21h00

Liverpool-Leicester

Scottish Premiership

13h30

Hearts-Hibernian

16h00

St Johnstone-Dundee United

Dundee-Ross County

Celtic Glasgow-Motherwell

Kilmarnock-Aberdeen

18h45

St. Mirren-Glasgow Rangers