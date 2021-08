C’est une première. Une femme, Nawal Khalifa, dirigera le club du Fath Union Sport de Rabat. Elle aura pour mission d’optimiser l’organisation et la compétitivité du club.

Le bureau directeur du FUS a annoncé la nomination de Nawal Khalifa, à la tête de sa section football. « Il est attendu d’elle de donner un nouvel élan à la section foot en conduisant de grands chantiers pour la saison prochaine et les années à venir», écrit le club dans un communiqué.

«À ce titre, elle aura pour mission d’optimiser l’organisation et la compétitivité du club avec une politique de recrutement et de formation dynamique», en plus «d’accorder beaucoup d’intérêt à la formation des jeunes et à l’émergence de talents», poursuit le communiqué.

Nawal Khalifa a rejoint le club en 2008 et occupait le poste de trésorière adjointe. Entre 2009 et 2014 elle a également été membre de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), indique Le Matin.