Botola Pro: report de trois matches de la 24è journée

La Ligue nationale de football professionnel (LNFP) a décidé le report à une date ultérieure de trois matches qui devaient opposer, samedi et dimanche pour le compte de la 24è journée, le Raja de Béni-Mellal (RBM) à l’Ittihad de Tanger (IRT), l’Olympic de Khouribga (OCK) à la Renaissance de Berkane (RSB) et la Renaissance de Zemamra (RCAZ) au Wydad de Casablanca (WAC).

Dans un communiqué publié sur le site officiel de la Fédération Royale Marocaine de Football, la Ligue indique que ce report intervient conformément à la décision des autorités compétentes de placer en confinement les joueurs de l’IRT, de la RSB et du WAC.

La LNFP avait reporté deux matches devant opposer, pour le compte de la 23è journée, le Wydad de Casablanca au Raja de Béni-Mellal et l’Ittihad de Tanger à l’AS FAR, suite à une décision similaire des autorités compétentes concernant les joueurs du RBM et de l’IRT.