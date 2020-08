Botola Pro: le WAC s’impose contre l’OCK et reprend la tête du classement

Le Wydad de Casablanca (WAC) s’est imposé, lundi soir, face à l’Olympique de Khouribga (3-2) et reprend provisoirement la tête du classement de la Botola Pro D1 de football, en match comptant pour la 21è journée.

A l’inverse du cours du match, les joueurs de l’OCK, après une attaque en bonne et due forme, ont poussé le défenseur Hamza Asrir à marquer contre son propre camp (21è), avant qu’Ismail El Haddad n’égalise la donne avec un tir à la 41è minute.

Dès la reprise de la deuxième période (47è), Ibrahim Najm Eddine a donné l’avantage aux Rouges et Blancs. Kazadi Kaasengu a rajouté le troisième but en faveur du WAC (70è), avant que Mohamed El Fakih ne réduise le score sur penalty juste avant le sifflet final (97è). Au terme de la rencontre, le Wydad de Casablanca récupère la première position avec 40 unités, tandis que l’Olympique de Khouribga stagne à la 11ème position (23 pts) ex æquo avec le Rapide d’Oued Zem. Dans la même soirée, le Difaa d’El Jadida accueillera l’AS FAR au stade El Abdi pour le compte de cette 21ème journée, qui prendra fin après les matchs programmés mardi.