Botola Pro: le Hassania assure son maintien, l’AS FAR large vainqueur contre le CAYB

Le Hassania d’Agadir a assuré son maintien en Botola Pro D1 en s’imposant mardi sur la pelouse du Difaâ d’El Jadida (2-1), en match comptant pour la 27è journée.

Les Gadiris ont ouvert la marque lors du temps additionnel de la première période grâce à un but sur penalty du meilleur buteur du championnat, Karim El Berkaoui.

A la 65è minute du jeu, Ayoub El Mallouki a doublé la mise, alors que les Jdidis ont réduit le score lors des derniers souffles de la rencontre par l’entremise d’Et-Tayeb Boukhriss sur penalty. Grâce à cette victoire, le HUSA se hisse à la huitième position avec un total de 34 points, ex æquo avec le Moghreb de Tétouan et assure ainsi son maintien au sein de l’élite. Pour sa part, le Difaâ stagne à la septième place avec 35 unités. Dans l’autre rencontre de la soirée comptant pour la même journée, l’AS FAR s’est largement imposée sur la pelouse du Youssoufia de Berrechid (2-4).

Le défenseur Abdelilah Amimi a donné l’avantage aux Militaires à la 45è minute du jeu, avant que Mourad Kaaouach ne remette les pendules à l’heure (45è+2) pour le compte du club de Berrechid.

De retour des vestiaires, les Militaires vont asseoir leur domination au fil des minutes, parvenant à scorer grâce à Imad El Rahouli (86è), Mohammed Fikri (89è) et Aboubacar Toungara (90è+6). Le but de Karim Hachimi en toute fin de partie n’a rien changé au sort de la rencontre.

Au terme de ce succès, le club de la capitale stagne à la sixième place du classement avec 39 points, tandis que le CAYB occupe la onzième position avec 30 unités, ex aequo avec le Rapide Oued Zem.