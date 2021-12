Le Wydad de Casablanca (WAC) s’est adjugé trois points en s’imposant par 3 buts à 2 face au Mouloudia d’Oujda (MCO), vendredi au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, en match comptant pour la 14e journée de la Botola Pro D1 « Inwi ».

Le Wydad a géré jusqu’au dernier coup de sifflet son avantage obtenu en première mi-temps (2-1), passant au score de 3-2.

La première réalisation a été inscrite à la 22e minute par le biais d’une action de Salaheddine Benyachou pour les Rouges. Oujda a rattrapé le score à la 27e minute avec un penalty tiré par Youssef Anouar. Les Rouge et Blanc ont pris les rênes de la rencontre grâce à un but de Guy Mbenza à la 29e minute et une réalisation d’Achraf Dari à la 55e minute. La formation oujdie a réduit l’écart à la 79e minute avec un but d’El Mehdi Bettache.

Au terme de ce match, Casablanca reste à la première place du classement avec 35 points, alors que le MCO est lanterne rouge avec 10 points.

Pour la prochaine journée de Botola, l’équipe casablancaise évoluera à l’extérieur contre le FUS de Rabat (FUS), tandis que le club de l’Oriental jouera à domicile face au Chabab de Mohammédia (SCCM).