Le Maghreb de Fès s’est octroyé 3 points, en renversant l’Hassania d’Agadir deux buts à un au Grand stade d’Agadir, dimanche, à l’occasion de la 26e journée de la Botola Pro D1.

Les Massaouis ont repris l’ascendant pendant la deuxième partie, et ont terminé le match sur le score de 1-2 après avoir souffert de 1 but de retard à la mi-temps.

Plus tôt cette saison, les Jaune et Noir s’étaient imposés contre Agadir pour le compte de la 11e journée (1-0). Durant la dernière saison, la formation gadirie et Fès s’étaient quittés sur score un nul pour le compte de la 22e journée (1-1), et n’avaient pas réussi à se départager à l’occasion de la 7e journée (0-0).

L’HUSA a débloqué le compteur à la 37e minute avec une réalisation d’Youssef Mehri. Les Fassis ont rattrapé le score à la 59e minute avec un penalty tiré par Alaeddine Ajaray. Le MAS a pris le contrôle de la rencontre à la 66e minute avec une réalisation d’Yassine Eddahbi.

Au terme de cette rencontre, le club de la ville spirituelle du Royaume, 39 points, reste à la quatrième place, alors que l’Hassania d’Agadir se maintient à la 11e place du classement avec 30 points.

Pour la prochaine journée de Botola Pro D1, Agadir se rendra chez l’Olympique de Khouribga, tandis que le Maghreb de Fès jouera à l’extérieur face à l’Association Sportive des FAR.