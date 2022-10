Le FUS de Rabat s’est emparé provisoirement du fauteuil du leader de la Botola Pro D1 « Inwi » après sa victoire 1-0 dimanche en clôture de la 6ème journée face à l’Ittihad de Tanger (IRT) qui s’enfonce en bas du classement, avec aucun point affiché au compteur.

Après 6 journées de vache maigre et un mécontentement grandissant des supporters, l’entraîneur de l’équipe de la ville du Détroit, Badou Zaki est plus que jamais appelé à trouver la clé du succès pour permettre à l’IRT de sortir la tête de l’eau, tandis que les Fussistes tenteront de consolider leur leadership lors de leur prochain déplacement chez le Raja de Casablanca, gonflé à bloc après sa qualification à la phase de groupes de la Ligue des Champions de la CAF, mais avec une prestation terne en Botola (13 e avec 3 points).

En ouverture de cette journée, l’Olympic de Safi a trébuché sur sa pelouse en s’inclinant face au Mouloudia d’Oujda par 2 buts à 1, ratant ainsi l’occasion de se hisser au classement, tandis que les Oujdis ont ravivé leur espoir avec ces trois points empochés pour s’extirper du bourbier du bas du classement.

Le Maghreb de Fès a, quant à lui, réussi à battre l’Olympique de Khouribga par 2 buts à 0 accentuant davantage les souffrances du club khouribgui qui se débat toujours pour entamer son ascension au classement.

Le Difaâ d’El Jadida et le Moghreb de Tétouan ont de leur côté limité la casse en faisant match nul (1-1) à l’issue de leur rencontre, se retrouvant respectivement à la 8 ème et 9 ème place du classement de la Botola.

Le nouvel arrivant chez l’élite du football national, l’Union Touarga a « grillé la politesse » en s’imposant chez son hôte, le Hassania d’Agadir par 2 buts à 1 et en le devançant au classement général à la faveur de cette victoire (6 e avec 10 unités). Le club de Souss est 7e avec 8 points.

Avec plusieurs matchs en retard en raison de l’engagement du Raja et du Wydad de Casablanca en Ligue des champions africaine et de l’AS FAR et de la Renaissance de Berkane en Coupe de la CAF, le jeu des chaises musicales en Botola tiendra en haleine les aficionados du football national et chamboulera certainement le classement, en particulier au niveau du peloton de tête.