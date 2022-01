Le basketball « trois contre trois », une discipline populaire, débarque au Maroc avec un premier tournoi d’envergure organisé par le leader de la remise en forme, City Club.

Pour une première, c’en est vraiment une. City Club organise avec 14 équipes de la division d’excellence, dont la majorité sont sponsorisées par le leader de la remise en forme, la première édition du tournoi de basketball « trois contre trois ». Cet évènement d’envergure se tiendra ce weekend 22 et 23 janvier 2022 au complexe sportif Mohammed V de Casablanca en s’appuyant sur l’expertise de la FRMBB et la FIBA.

Il s’agit d’un tournoi qui promet du grand spectacle. Avec seulement trois joueurs dans chaque équipe et des matchs disputés sur une moitié de terrain, les parties nécessitent des talents exceptionnels. Des dribbles intrépides, des dunks acrobatiques et des tirs précis, les rencontres s’annoncent palpitantes. De la motivation, il y en aura puisque le prize money s’élève à 100.000 dirhams pour les trois meilleures équipes. Sans oublier, la récompense du meilleur shooter et du meilleur dunker.

Cet événement bénéficie du soutien médiatique et logistique de la Fédération Royale Marocaine de Basketball qui croit en l’avenir de cette discipline, fraichement introduite au Maroc par le Groupe City Club. Le développement du basketball « trois à trois » figure dans le politique de développement du groupe qui vient de fusionner avec AMI Ifrane, une association sportive évoluant dans la division d’excellence de basketball. Le club a su s’imposer et briller sur le terrain du basket-ball marocain dès sa première année face à tous ses adversaires.

Malgré sa jeunesse, la discipline 3×3 continue de progresser. Elle a même eu l’honneur de devenir sport olympique en 2017 avec une première compétition aux JO de Tokyo de 2020. Une épreuve de plus en plus populaire qui représente une opportunité pour le groupe marocain de créer une pépinière de futurs champions de basketball. Comment ? En développant cette discipline dans les clubs du réseau avec la mise en place d’un programme ambitieux de formation pour les jeunes.

À cet effet, City Club aménage des espaces de basketball 3X3 agréés par la FIBA dans l’ensemble de ses clubs au Maroc pour offrir l’opportunité à l’ensemble des marocains de bénéficier d’installations de qualité et un accompagnement d’experts pour pratiquer ce sport. Il s’agit aussi, pour le groupe, de renforcer les liens sociaux entre les jeunes grâce à une discipline qui se voit démocratisée dans les quatre coins du globe et qui privilégie l’émancipation.

Ce premier tournoi de basketball 3×3 professionnel n’est qu’un commencement. City Club ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. D’autres manifestations du genre sont en cours de préparation, dédiées au basket féminin, au monde de l’entreprise ou encore au street sport.

La volonté de Jonathan Harroch, président du groupe City Club est d’aider la fédération de basketball par tout moyen car le secteur privé peut être une pierre angulaire du développement sportif. Surtout que le Maroc bénéficie d’un tissu associatif extraordinaire mais qui manque cruellement de moyens.