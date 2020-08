F1: Hamilton (Mercedes) remporte sa 4e victoire de la saison au GP d’Espagne

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté sa quatrième victoire en six courses cette saison, à l’issue du Grand Prix d’Espagne de Formule 1 dimanche, augmentant ainsi son avance en tête du Championnat du monde.

Parti de la pole position et jamais inquiété, Hamilton devance le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et son coéquipier finlandais Valtteri Bottas, qui s’est adjugé le point du meilleur tour. Les Racing Point du Canadien Lance Stroll et du Mexicain Sergio Pérez terminent au pied du podium.

L’Espagnol Carlos Sainz Jr (McLaren), l’Allemand Sebastian Vettel (Ferrari), le Thaïlandais Alexander Albon (Red Bull), le Français Pierre Gasly (AlphaTauri) et le Britannique Lando Norris (McLaren) complètent le top 10.

Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a été contraint à l’abandon peu après la mi-course à cause d’un problème électrique. Son moteur s’est arrêté subitement en passant sur un vibreur.

SM