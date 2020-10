F1/GP du Portugal: Lewis Hamilton bat le record de victoires de Michael Schumacher

Lewis Hamilton (Mercedes) a battu le record de victoires de Michael Schumacher, en remportant dimanche la 92è victoire de sa carrière en Formule 1 lors du Grand Prix du Portugal.

Hamilton a dépassé son coéquipier Valtteri Bottas prenant la tête de la course au 20è tour. Le Finlandais a finalement décroché la deuxième position, tandis que le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) ont terminé respectivement à la 3è et la 4è places.

Le Britannique, qui vise plus que jamais un 7è titre qui lui permettrait d’égaler un autre record absolu du légendaire pilote allemand, conforte également son avance au championnat du monde.