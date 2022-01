Testé positif en décembre

Le joueur serbe estime pouvoir être dispensé de vaccination car il a contracté le Covid-19 en décembre. « La date du premier test Covid PCR positif a été enregistrée le 16 décembre 2021 », ce qui ferait bénéficier le n°1 mondial serbe d’une exemption de la vaccination imposée par l’Australie, ont déclaré ses avocats, dans un document déposé auprès du tribunal fédéral.

Pris dans le tourbillon de la polémique, le patron de la Fédération australienne a de con côté rejeté les critiques, vantant le « travail incroyable » de ses équipes dans le feuilleton Novak Djokovic. « On pointe beaucoup du doigt et on blâme beaucoup, mais je peux vous assurer que notre équipe a fait un travail incroyable », explique Craig Tiley, patron de Tennis Australia, organisateur de l’Open d’Australie, dans une vidéo à destination de ses équipes, dévoilée samedi par le « Herald Sun ».

Une autre joueuse en centre de rétention

La Fédération est pourtant au centre des critiques. Elle a été accusée d’avoir induit les joueurs en erreur à propos des obligations en matière de vaccination contre le Covid-19 pour entrer dans le pays. Dans une note envoyée aux joueurs et publiée par plusieurs médias australiens, l’organisation assurait qu’une personne ayant récemment contracté le Covid-19 pouvait bénéficier d’une exemption à l’obligation d’être entièrement vaccinée.