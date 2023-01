Celui qui a été élu meilleur athlète masculin de l’année 2022 en Afrique a un message à faire passer au Comité national olympique marocain.

L’annonce par le Comité national olympique marocain (CNOM) des montants des primes consacrées aux athlètes devant participer aux Jeux olympiques Paris 2024, n’a vraisemblablement pas plu à Soufiane El Bakkali. Dans une story publiée sur ses réseaux sociaux, le champion marocain a écrit: « Des plans défaillants et aucune motivation pour les sportifs »

« Veuillez reconsidérer cela », a-t-il ajouté, citant expressément les Jeux olympiques.

Mercredi, le CNOM a annoncé que les athlètes marocains qui prendront part aux JO 2024 bénéficieront de primes de performance allant jusqu’à 2 MDH pour ceux qui remporteraient une médaille d’or dans une discipline individuelle.

Selon le barème réévalué par le CNOM et le ministère chargé des Sports, les médaillés d’argent et de bronze dans les sports individuels empocheront, respectivement, 1,25 MDH et 750.000 DH.

Pour les sports de groupes (2 à 4 sportifs), les primes seront de 1 MDH pour la médaille d’or, 750.000 DH (argent) et 500.000 DH (bronze), alors que pour les sports d’équipe (plus de 5), ils seront de 700.000 DH (or), 500.000 (argent) et 400.000 (bronze).

Les sportifs qui réaliseront des records auront, en plus, une prime de 1MDH pour le record du monde et de 500.000 DH pour le record olympique.