L’entraineur du FC Barcelone, Xavi Hernández a couvert d’éloges l’international marocain, Sofyan Amrabat lors d’une conférence de presse tenue quelques heures avant la clôture de ce mercato hivernal. Alors rejoindra-t-il le club catalan ?

Sofyan Amrabat? « un bon footballeur », a déclaré l’entraineur du Barça lors d’une conférence de presse tenue ce mardi 31 janvier. « Mais je ne peux pas parler de noms qui ne font pas partie de l’équipe », a-t-il enchaîné laissant planer le doute sur ce transfert qui affole la presse.

Pourtant, l’international marocain ne s’est pas entraîné aujourd’hui avec la Fiorentina. Le joueur a même passé un message subliminal sur ses réseaux sociaux.

Selon le journaliste et spécialiste des transferts, Fabrizio Romano, ce transfert serait en péril à cause des antécédents de dépassement du fair-play financier.

Barcelona can’t include obligation to buy clause into Sofyan Amrabat deal with Fiorentina due to Financial Fair Play. ⛔️🔵🔴 #DeadlineDay

Fiorentina are not accepting loan with buy option not mandatory.

Barça are looking for an opportunity, can’t do any €30/40m deal. pic.twitter.com/90KB4SYbua

