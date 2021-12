Le choix de Abdessamad Ezzalzouli de représenter l’Espagne au lieu du Maroc n’a pas tardé à faire réagir les internautes. Un retournement de veste décrié par beaucoup d’entre eux.

Depuis l’annonce de son choix pour la Roja, jeudi via la presse ibérique, Abdessamad Ezzalzouli est devenu le principal sujet de discussions sur les réseaux sociaux. Le hashtag #Abde est même resté pendant plusieurs heures de la soirée dans le top des tendances sur Twitter.

Si Vahid Halilhodzic comptait sur lui pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), prévue du 6 janvier au 9 février 2022, le jeune ailier du FC Barcelone a en effet finalement préféré représenter l’Espagne. Une décision qualifiée de volte-face surtout que le joueur a laissé entendre à plusieurs reprises qu’il allait bel et bien rejoindre les Lions de l’Atlas.

Sur les réseaux sociaux, les internautes n’y sont pas allés de main morte. Beaucoup ont vu dans le comportement du joueur une « trahison ». « Si Abde choisit la Roja me parlez pas de ‘oh le pauvre ils lui ont mis la pression’. Un marocain sait où est sa place et quel est son pays POINT. Celui qui hésite est déjà un traitre », s’insurge un internaute sur Twitter.

« On fera sans lui, c’est l’amour du maillot avant tout », écrit un autre. « Le choix de sélection quel qu’il soit soit être fait par conviction et non par carriérisme », lit-on dans un autre tweet.

Mdrrr par contre si Abde choisit la Roja me parlez pas de « oh le pauvre ils lui ont mis la pression ». Un marocain sait où est sa place et quel est son pays POINT. Celui qui hésite est déjà un traitre. — 𝐙𝐚𝐤𝐚𝐫𝐢𝐚 🇲🇦 (@Zak_Hakimi) December 30, 2021

Abde putain… t’es un traître. On fera sans lui, c’est l’amour du maillot avant tout 🇲🇦💪🏼 — Aliotop (@Aliotop_off) December 30, 2021

🛑 إليوت بنشتريت، لاعب التنس يهودي من أسرة ثرية، ولد في #فرنسا وكبر فيها.. لم يكن يجمعه بالمغرب سوى أصله المغربي.. تنازل عن الجنسية الفرنسية لتمثيل المغرب

🛑 عبد الصمد الزلزولي، ولد في #المغرب وكبر فيه، فسافر إلى #إسبانيا، لعب شهر في برشلونة فتنازل عن أصله واختار تمثيل إسبانيا pic.twitter.com/lzkMMoJDzM — Morocco News 🇲🇦 (@MoroccoNews_AR) December 30, 2021

Abde qui abandonne le Maroc. pic.twitter.com/DoxoYpp9dj — Messiah Yaniss 🇨🇵🇩🇿 (@ZemalGOAT16) December 30, 2021

CRISTIANO RONALDO T’AS SAUVÉ MA SOIRÉE DU TRAÎTRE ABDE JE T’AIME RONALDO pic.twitter.com/aYOOYdx0vW — ▫️𝐏𝐞𝐫𝐠𝐢𝐨 𝐏𝐚𝐦𝐨𝐬 (@SergioLeGoat) December 30, 2021

Traître est un mot exagéré disons opportuniste. Quand le 🇲🇦 fait appel à lui 🇪🇸 n’est pas candidate et lui temporise lorsque 🇪🇸 se manifeste. Le choix de sélection quelqu’il soit doit être fait par conviction et non par carriérisme et ça vaut pour tt les africains. — Mohammed (@Mohamme3400) December 30, 2021

D’autres ont préféré la voie de l’humour pour commenter sa décision.

Abde quand on lui demande s’il va rejoindre le Maroc ou rester avec le barca pic.twitter.com/VU3AreiIeP — ABDE POURQUOI ? (@sanzensekai31) December 30, 2021

Montrer cette vidéo à Abde Moreno, peut-être qu’il changera d’avis… 🎥 : @ENDM_Twit pic.twitter.com/GGsMcAxYhb — TFT MOROCCO 🇲🇦 (@TFT_Morocco) December 30, 2021

Ma mère m’a dit Shoukran je lui ai répondu De Nada #AbdeMaroc pic.twitter.com/Mm1weavZLg — ⚡️ (@13ldc__) December 30, 2021

Abde qui nous fait croire que il aime le Maroc : pic.twitter.com/KtZmz8T08i — Y🇲🇦SSIR 🇳🇱 (@PayetGOATESQUE) December 30, 2021

Moi qui suis sénégalais mais qui voulais que abde joue pour le Maroc : pic.twitter.com/jUmDUDtXrN — ⚽️U〽️🅰️R (@Le_Galsen05) December 30, 2021

Vahid Halilhodzic, lui, y voit la main cachée du FC Barcelone . «Abde est un jeune joueur incroyablement talentueux qui fera une belle carrière. Il n’a jamais refusé l’équipe nationale, et je pense que Barcelone pose problème car il ne respecte pas assez la Coupe d’Afrique des Nations. Les grands clubs européens et la FIFA ne respectent tout simplement pas assez la compétition», a-t-il dénoncé.

Le sélectionneur national a déjà convoqué l’attaquant du club belge de Gand, Tarik Tissoudali pour remplacer Abdessamad Ezzalzouli. Le gardien de but du Wydad Casablanca, Ahmed Réda Tagnaouti, a lui aussi été appelé jeudi à rejoindre le stage de préparation de l’équipe nationale en prévision de la CAN.