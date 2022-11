Le sélectionneur de l’équipe canadienne de football a annoncé dimanche la liste des 26 joueurs qui iront au Qatar la semaine prochaine pour disputer la première Coupe du monde du Canada en 36 ans.

Pas de grande surprise dans l’effectif révélé par John Herdman qui compte à sa tête la star du Bayern Munich Alphonso Davies et le buteur de Lille Jonathan David.

« Un enfant né dans un camp de réfugiés n’était pas censé y arriver! Mais nous voilà en train de participer à la Coupe du monde. Ne laissez personne vous dire que vos rêves sont irréalistes. Continuez à rêver, continuez à progresser », a tweeté Alphonso Davies, dont la participation a été confirmée malgré une déchirure musculaire début novembre.

On retrouvera également Stephen Eustaquio, du FC Porto, Cyle Larin, du Club Brugge, ainsi que le vétéran Atiba Huchinson comme joueurs clefs.

S’il joue, Atiba Hutchinson deviendra le joueur le plus âgé à avoir participé à une Coupe du monde, à 39 ans, neuf mois et trois jours, ce qui battrait le record de l’Argentin Angel Labruna (39 ans, huit mois, 18 jours) datant de 1958.

L’équipe canadienne classée au 41e rang dispose d’une grande puissance de feu en attaque avec Tajon Buchanan, Junior Hoilett, Lucas Cavallini, Liam Millar et Ike Ugbo.

Trois joueurs présents lors des qualifications n’iront toutefois pas au Qatar suite à des blessures: le gardien Maxime Crepeau ainsi que les défenseurs centraux Scott Kennedy et Doneil Henry.

Pour sa deuxième Coupe du monde de son histoire, le Canada affrontera d’abord la Belgique (no 2) le 23 novembre, puis la Croatie (no 12) le 27 novembre et le Maroc (no 22) le 1er décembre.

Avec la plupart de son effectif déjà arrivé à Doha, l’unifolié doit encore jouer un dernier match de préparation jeudi contre le Japon.

La Coupe du monde 2022 se déroulera au Qatar du 20 novembre au 18 décembre.

La liste des 26 joueurs:

Gardiens: Milan Borjan (Étoile Rouge de Belgrade/SRB), James Pantemis (CF Montréal/CAN), Dayne St. Clair (Minnesota United/USA)

Défenseurs: Samuel Adekugbe (Hatayaspor/TUR), Joel Waterman (CF Montréal/CAN), Alistair Johnston (CF Montréal/CAN), Richie Laryea (Toronto FC/CAN), Kamal Miller (CF Montréal/CAN), Steven Vitória (Chaves/POR), Derek Cornelius (Panetolikos/GRE)

Milieux: Liam Fraser (KMSK Deinze/BEL), Ismaël Koné (CF Montréal/CAN), Mark-Anthony Kaye (Toronto FC/CAN), David Wotherspoon (St. Johnstone FC/ECO), Jonathan Osorio (Toronto FC/CAN), Atiba Hutchinson (Besiktas/TUR), Stephen Eustáquio (FC Porto/POR), Samuel Piette (CF Montréal/CAN)

Attaquants: Liam Millar (FC Bâle/SUI), Lucas Cavallini (Vancouver Whitecaps/CAN), Iké Ugbo (Troyes/FRA), Tajon Buchanan (Club Bruges/BEL), Jonathan David (Lille/FRA), Cyle Larin (Club Bruges/BEL), Alphonso Davies (Bayern Munich/GER), Junior Hoilett (Reading/ENG