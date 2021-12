Selon la presse espagnole, le jeune ailier du FC Barcelone Abdessamad Ezzalzouli a décidé de représenter l’Espagne et de décliner l’invitation de Vahid Halilhodzic.

Viendra, ne viendra pas ? Pendant des jours, Abdessamad Ezzalzouli a fait durer le suspense. Après un long silence, le jeune ailier du Barça a démenti les rumeurs selon lesquelles la fédération espagnole lui faisait les yeux doux, sans pour autant se prononcer. Et voilà que ce jeudi 30 décembre 2021, plusieurs médias espagnols, dont les quotidiens Marca et Mundo Deportivo et même l’agence l’agence EFE, annoncent que le joueur a finalement décidé de choisir son pays d’adoption.

Liga: Abdessamad Ezzalzouli testé positif au Covid et à l’isolement

Le jeune attaquant du FC Barcelone (20 ans) souhaiterait représenter l’Espagne, le pays qu’il a rejoint à l’âge de sept ans avec ses parents et ses deux frères. D’après la presse espagnole, Ezzalzouli explique dans cette lettre qu’il ne compte pas rejoindre la sélection marocaine et qu’il tire donc un trait sur la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (6 janvier-9 février). La nouvelle a surpris l’équipe nationale marocaine, Halilhodzic ayant convoqué le joueur pour cette CAN.

Il s’agit d’une volte-face surtout que le joueur avait laissé entendre sur twitter qu’il allait rejoindre le Maroc. Un tweet qu’il a ensuite supprimé.