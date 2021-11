Les judokas marocains ont remporté, samedi, deux médailles d’or et deux de bronze dans l’Open international de Judo, qu’abrite la capitale sénégalaise Dakar les 13 et 14 novembre 2021.

Les deux médailles d’or du Maroc ont été décrochées par Hassan Doukkali (-73kg) qui s’est défait du Sénégalais Saliou Ndiaye et par Aziza Chakir (-48kg), qui a pris le dessus sur l’Ivoirienne Diarrassouba Maïmouna .

Lamiae Eddinari (-57kg) et Zakaria Lamaalem (-60kg) ont, eux, décroché le bronze, en disposant respectivement de la Kényane Mailu Tabitha et du Sénégalais Keita. À l’issue de cette journée, le Maroc occupe la tête du classement général devant le Sénégal et la Côte d’Ivoire.

Lire aussi. Muay Thaï: le Maroc sacré champion d’Afrique

Au total, 17 pays ont pris part à l’Open International de Judo de Daka qui s’est déroulé au stadium Marius Ndiaye. Chez les hommes, les combats s’effectuent dans sept catégories.

Il s’agit des moins de 60 kg, moins de 66 kg, moins de 73 kg, moins de 81 kg, moins de 90 kg, moins de 100 kg et les plus de 100 kg. Du côté des dames, sept catégories sont aussi concernées par la présente édition. Il s’agit des moins de 48 kg, moins de 52 kg, moins de 57 kg, moins de 63 kg, moins de 70 kg, moins de 78 kg et les plus de 78 kg.

Dirigée par Khaled Kahlawi, membre du bureau directeur et responsable des sélections nationales, l’équipe du Maroc est composée de Aziza Chakir (48 kg), Lamiae Eddinari (57 kg), Sophia Belattar (70 kg), Zakariae Elmaallem (60 kg), Hassan Doukkali (73 kg), Hamza Al-Abdlawi (90 kg). Les judokas marocains sont encadrés à l’Open de Dakar par les entraîneurs Hanan Karumi et Ayoub Suhaita.