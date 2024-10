Le roi Mohammed VI a présidé, le 31 juillet 2024 à Tétouan, la cérémonie de prestation de serment des officiers lauréats des grandes écoles et instituts militaires et paramilitaires ainsi que des officiers issus des rangs. Crédit: MAP

Sous le leadership visionnaire et stratégique du Roi Mohammed VI, le Maroc ne cesse de conforter sa légitimité historique et sa souveraineté intangible sur ses provinces du Sud, a souligné l’expert américain, Samuel Millner.

Dans une déclaration à la MAP, ce chercheur à la George Mason Law Center for the Middle East and International Law, a relevé que les récentes percées diplomatiques du Maroc dans le dossier du Sahara renseigne sur une approche avant-gardiste, portée par un engagement sans faille de Sa Majesté le Roi aux principes sacro-saints de la souveraineté et de la justice, ainsi qu’aux vertus de l’intégration et de la stabilité régionales.

Millner, qui réagissait au discours de Sa Majesté le Roi à l’occasion de l’ouverture de la session d’automne du Parlement, a cité à ce propos le consensus international grandissant autour de la marocanité du Sahara et du plan d’autonomie comme « seule et unique » solution pour mettre un terme à ce différend régional.

Commentant le soutien sans équivoque de pays influents notamment en Europe à la souveraineté nationale du Royaume sur son Sahara, comme la France et l’Espagne, l’expert a évoqué un “réalignement plus large” de la politique étrangère européenne qui consacre la prééminence de l’initiative marocaine d’autonomie comme “seule voie vers la paix” et unique solution à ce conflit artificiel.

Tout en faisant preuve d’un surcroît de mobilisation et de vigilance pour conforter cette dynamique internationale innovante autour du Sahara marocain, le Royaume poursuit, avec détermination, sa marche d’édification et de développement dans les provinces du Sud, à travers des stratégies efficaces tournées aussi vers la prospérité de toute la région, a encore souligné l’expert américain.

Et de conclure que les initiatives Royales visant à transformer le Sahara marocain en un “carrefour” du commerce en Afrique et au-delà démontrent une fois de plus que « l’avenir de la région repose sur la souveraineté nationale du Maroc » sur l’ensemble de son territoire.