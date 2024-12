Après avoir acquis une grande expérience lors de plusieurs compétitions nationale et internationales, la pilote marocaine Souad Mouktadiri se prépare à participer au Rallye Dakar, un événement phare du calendrier auto mondial. La première pilote marocaine à participer à cette compétition livre à H24info sa vision et ses ambitions. Entretien.

Parlez-nous de votre parcours en tant que pilote ? Qu’est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans le rallye?

Mon parcours est à la fois riche et diversifié, avec des expériences à l’échelle nationale et internationale. J’ai participé à cinq éditions du Rallye du Maroc, la dernière manche du Championnat du Monde, ainsi qu’à l’Andalucía Rally en Espagne et aussi une épreuve du Championnat de France. J’ai également pris part à l’Africa Eco Race 2024, une compétition qui retrace le parcours de l’ancien Paris-Dakar, reliant Monaco au Sénégal, le seul rallye à faire le lien entre l’Afrique et l’Europe. Cette course faisait partie de ma préparation pour le Rallye Dakar. Parmi les autres événements auxquels j’ai participé, on peut citer le Morocco Desert Challenge, le Morocco Sand, et la liste est longue…

Que représente le Rallye Dakar pour vous?

Le Rallye Dakar représente pour moi un véritable défi, un challenge, mais un rêve également. C’est le rêve de tout passionné de sports mécaniques. Dans ce milieu, pour nous, les pilotes, l’ultime aspiration est de repousser les limites, et l’extrême, c’est le Rallye Dakar».

Comment vous êtes-vous préparée physiquement et mentalement au Dakar ?

Participer à un événement tel que le Rallye Dakar nécessite une préparation exigeante, tant sur le plan physique et mental que pour le véhicule. Il s’agit d’un travail de longue haleine, une préparation qui s’étend sur plusieurs mois, voire des années. Lorsque j’ai décidé de me lancer dans ce projet, la première étape a été de transformer ma voiture pour la catégorie Ifia et de la tester lors d’un rallye. J’ai commencé les essais en septembre 2023 en participant au Rallye du Maroc. J’ai poussé la voiture à fond, mais j’ai vite constaté qu’elle n’était pas encore prête. J’ai donc pris la décision de l’envoyer en France pour une révision électronique. Ensuite, je me suis concentré sur ma préparation physique et mentale en participant à des compétitions similaires au Rallye Dakar, en termes de durée et de distance. Après avoir franchi toutes ces étapes préparatoires, je me suis dit: si je trouve le financement nécessaire, je suis prête à participer au Dakar.

Pouvez-vous nous en dire plus sur votre véhicule et les ajustements spécifiques que vous avez apportés pour cette compétition ?

Mon véhicule est un Side By Side, ou SSV, de la marque Can-Am, fabriqué au Canada par BRP. Ce n’est pas un modèle d’usine, il a été entièrement transformé pour répondre aux exigences de la Fédération Internationale de l’Automobile. S’agissant des transformations, il est important de préciser que le châssis a été modifié, parce qu’il n’est pas permis de conserver des pièces d’origine. Nous devons acheter de nouvelles pièces et remonter l’ensemble du véhicule, y compris le réservoir, les sièges baquets, le radiateur, ainsi que de nombreuses autres pièces afin de rendre le véhicule suffisamment robuste pour supporter les impacts des pierres sur les pistes.

Entant que pilote marocaine, ressentez-vous une pression particulière ou une fierté à représenter le Maroc dans cette compétition ?

« Il y a une pression énorme, je ne peux pas vous le cacher ». Je suis suivi par des Marocains et des étrangers qui soutiennent mes ambitions et apprécient mon caractère persévérant. Ils sont toujours là pour m’encourager, me suivre et m’aider. Cela s’explique par la situation une situation complexe, car au Maroc, nous n’avons pas de spécialistes pour la préparation des véhicules de compétition, et même les pièces de rechange sont difficiles à trouver. Cette réalité fait que la pression est d’autant plus forte, parfois même décuplée.

Quels sont vos objectifs personnels pour cette édition du Dakar ?

Mon objectif est de participer à cette compétition en toute sécurité et de franchir la ligne d’arrivée.