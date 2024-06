Selon un sondage d’opinion réalisé par l’Arab Barometer, 55% des Marocains âgés de 18 à 29 ans envisagent de quitter le pays. Plus de la moitié des migrants potentiels seraient prêts à tout, y compris par les moyens les plus extrêmes.

Selon un sondage d’Arab Barometer, environ un tiers des Marocains (35%) souhaitent quitter le pays, principalement pour des facteurs économiques. « Les hommes sont également plus susceptibles à envisager l’émigration que les femmes, avec un écart de 20 points (45% contre 25%) », poursuit ce réseau de recherche apolitique.

Au Maroc, la principale raison d’émigrer citée dans la majorité des cas est d’ordre économique (45%). Moins d’un cinquième des personnes envisageant l’émigration le font pour des études (18%). D’autres évoquent la corruption (15%), la politique (13%), ou le regroupement familial (11 %). Les Marocains d’un niveau socio-économique faible sont plus susceptibles d’invoquer des raisons économiques (56% contre 28% selon le revenu, 50% contre 34% selon le niveau d’éducation).

Parmi ceux qui n’arrivent pas à couvrir leurs dépenses, quatre sur dix ont envisagé l’émigration, contre seulement 29% de ceux qui sont plus aisés. Enfin, les personnes ayant un niveau d’études supérieures sont près de trois fois plus à envisager l’immigration que celles ayant au plus un niveau secondaire (33 % contre 12 %). Dans le même sens, les jeunes sont 1,4 fois plus susceptibles que les générations plus âgées à vouloir partir ailleurs (24 % contre 10 %).

Pour ceux qui envisagent de quitter le Maroc, les pays privilégiés restent les États-Unis (26 %), la France et le Canada (23 % chacun), l’Italie et l’Espagne (22 % chacun) et l’Allemagne (19 %).