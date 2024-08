Le Fonds «FT Auto Mobility» initié dans le cadre du partenariat stratégique entre SOFAC et Auto Hall, structuré grâce au savoir-faire de la filiale SOFAC Structured Finance (SSF), a clôturé avec succès la première émission subséquente du programme pour un total de 440 MDH, avec un spread de 65 bps.

«FT Auto Mobility» est un programme de titrisation de créances résultant de contrats de Location avec Option d’Achat (LOA) et de contrats de prêts utilisés pour financer l’achat de véhicules à moteur, conclus entre SOFAC et la clientèle d’Auto Hall ainsi que de ses filiales. Cette émission permettra de mutualiser le gain généré par le Fonds et d’optimiser l’usage des fonds propres de SOFAC en diversifiant ses sources de financement.

Lire aussi. SOFAC Structured Finance et CIH Bank lancent le Fonds de titrisation “FT Synthésium”

«La nouvelle émission a été structurée en deux souches d’obligations : la première à hauteur de 419,7 MDH dédiée aux investisseurs qualifiés de droit marocain et la deuxième souche pour un total de 19,67 MDH, correspondant à la part souscrite exclusivement par Auto Hall. SOFAC et sa filiale SOFAC STRUCTURED FINANCE expriment leur profonde gratitude à l’ensemble des investisseurs pour leur confiance renouvelée et leur soutien au développement du financement et de la distribution automobile», explique un communiqué de SOFAC.

Le dépassement du plafond de l’émission témoigne une fois de plus de la confiance accordée au Fonds de titrisation, qui affiche un comportement exemplaire depuis le lancement du programme en juin 2023