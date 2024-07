Skoda a organisé, ce samedi 20 juillet, une opération de ramassage de déchets à la plage Tamaris, réunissant ses collaborateurs et leurs familles pour une action collective en faveur de l’environnement.

Cet événement s’inscrit dans la continuité des nombreuses initiatives menées par Skoda, telles que le ramassage de déchets, la plantation d’arbres et le creusement de puits, soulignant son engagement à long terme envers la durabilité et la responsabilité environnementale.

« L’objectif principal de cette opération était de rassembler notre communauté pour une journée d’action concrète et de sensibilisation à l’importance de préserver nos plages propres. Nous souhaitons démontrer que chacun de nous peut contribuer à un avenir plus propre et plus vert, à l’image des valeurs portées par Skoda », précise Nadia Ksikes, directrice de la marque.

L’opération a rassemblé une centaine de participants, dont les collaborateurs de Skoda ainsi que leurs proches. Ensemble, ils ont travaillé avec détermination pour nettoyer la plage, collectant plus de 467 kilogrammes de déchets.

« Cette initiative reflète la volonté de Skoda pour promouvoir des actions responsables et durables« , annonce un communiqué de la marque.

Skoda est une marque automobile sue se veut engagée dans la promotion de la durabilité et de la responsabilité environnementale. « À travers diverses initiatives écologiques, nous cherchons à sensibiliser le public et à encourager des pratiques respectueuses de l’environnement« , conclut l’entreprise.