Skoda Maroc vient de lancer trois nouveaux modèles totalement réinventés : le SUV compact Kamiq, la citadine Fabia et la Hatchback Scala. Tous ces modèles sont équipés d’une technologie de pointe et d’un design moderne.

Avec ces nouveaux modèles, Skoda a mis l’accent sur l’innovation technologique et le raffinement esthétique. Des modèles performants et particulièrement séduisants pour les hommes et les femmes également, une cible que Skoda souhaite intégrer davantage à son public.

Des modèles pensés pour tous les styles de vie :

Kamiq : idéal pour les aventuriers, ce SUV compact marie robustesse et modernité, offrant une expérience de conduite exceptionnelle sur tous les types de routes.

Fabia : parfaite pour les déplacements urbains, cette citadine combine agilité et élégance, tout en étant équipée des dernières innovations en matière de sécurité et de connectivité.

Scala : conçue pour ceux qui recherchent à la fois confort et performance, la Scala offre un espace généreux, supérieur à la moyenne de son segment, un intérieur luxueux et des fonctionnalités avancées qui rendent chaque trajet plaisant.

Avec ces modèles réinventés, Skoda reste confiant quant à l’accueil du marché et au retour positif de ses clients. « Nous sommes très optimistes sur la performance de ces nouveaux véhicules et sur la satisfaction qu’ils apporteront à nos clients, » déclare Nadia Ksikes, Directrice de la marque. « Ces lancements marquent une étape importante dans notre stratégie de croissance et d’enrichissement de notre clientèle. »

La marque propose en effet ces nouveaux modèles à des prix de lancement très compétitifs, mais aussi le crédit différé : Achetez aujourd’hui, payez en 2025 ! Une opportunité à saisir pour tous ceux qui cherchent à allier performance, style et économie.