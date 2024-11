La subdivision des douanes de Casablanca a saisi, mercredi, sur la base d’informations qui lui ont été fournies, une importante quantité de tabamel (maassel) pour narguilé, ainsi que des produits et équipements utilisés dans sa préparation.

Selon une source douanière, « en coordination avec le service régional d’enquête et d’analyse des risques relevant de la Direction régionale des douanes de Casablanca-Settat, et sous la supervision du parquet compétent, une quantité importante de tabamel, estimée à 1.200 kg, a été saisie, en plus de divers produits et équipements nécessaires à sa fabrication ».

Lire aussi. Bab Sebta: saisie plus de 400 kg de tabac à narguilé de contrebande

La saisie a été effectuée lors de la perquisition d’une villa située dans la zone de Sidi Rahal Plage, dans la province de Berrechid, en présence de la Gendarmerie Royale de Sidi Rahal et des autorités locales.

Le concierge de la villa a été remis à la Gendarmerie Royale pour approfondir l’enquête.