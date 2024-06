Trois personnes sont décédées et 18 autres ont été placées sous surveillance médicale, lundi à la commune de Sidi Allal Tazi, suite à leur intoxication par une substance alcoolique impropre à la consommation, ont indiqué les autorités locales.

Les investigations et enquêtes menées par les services de la Gendarmerie royale ont permis d’identifier les personnes présumées impliquées dans cette affaire et d’interpeler deux individus âgés de 41 et 21 ans, ont précisé les mêmes sources.

Les deux mis en cause ont été à leur tour placés sous surveillance médicale à l’hôpital provincial de Kénitra en attente de l’évolution de leur état de santé afin de diligenter l’enquête judiciaire sur fond de leur lien présumé dans la fabrication et la commercialisation de produits nocifs à la santé publique causant la mort de consommateurs.

Les enquêtes, menées sous la supervision du parquet compétent, se poursuivent pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire et les liens entre les décès enregistrés et les produits alcooliques consommés, ainsi que pour procéder à l’arrestation de l’ensemble des personnes impliquées dans ces actes criminels.