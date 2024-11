Le dernier rapport annuel du ministère de la Santé montre des tendances positives concernant l’évolution de l’épidémie au Maroc.

« L’année 2023 a été marquée par des avancées importantes des performances en matière de couverture par la prévention et dépistage du VIH, après la stagnation en 2020 et 2021, liés à la pandémie du COVID 19 et d’autres facteurs, et la reprise des activités enregistrée en 2022 ». Le dernier rapport annuel du ministère de la Santé évoque des tendances optimistes concernant la propagation du VIH-Sida au Maroc.

Selon le document, le nombre des séropositif au Maroc est estimé à 23.000 en fin de 2023, avec 970 nouvelles infections VIH et 390 décès dus au sida au cours de l’année 2023. Des chiffres qui, selon le département de la santé, confirment une « tendance à la baisse des nouvelles infections et des décès ».

Le nombre des décès est passé de 810 en 2008 à 390 en 2023 ce qui marque une diminution de 52%. Les hommes représentent une proportion beaucoup plus élevée des décès que les femmes (61% contre 39%).

Le rapport montre aussi « une dynamique focalisée de l’épidémie dans quatre régions qui regroupent à elles seules les trois quart des cas, Casablanca-Settat, Marrakech-Safi, SoussMassa et Rabat-Salé-Kénitra, dont la grande majorité sont dans les villes ». Et le taux d’incidence pour 1000 personnes demeure de 0,03 inférieur à 0,1%. Le nombre d’enfants de moins de 15 ans vivant avec le VIH est estimé à 870. Pour l’année 2023, le nombre de femmes enceintes vivantes avec le VIH est, lui, estimé à 410.

Le nombre de nouveaux cas de VIH/sida notifiés en 2023, était de 1796 dont 51% au stade VIH et 28% au stade sida, alors que le stade n’a pas été reporté pour 21% des cas. Le cumul des cas notifiés depuis 1986 à fin décembre 2023 a atteint 22.625 cas. Près du tiers des cas (30%) ont été notifiés au cours des cinq dernières années et 61% des cas durant les 10 dernières années. La proportion de femmes notifiées entre 2019 et 2023 est de 42%, soit un sexe ratio H/F de 1,4. Le mode de transmission par voie sexuelle est prédominant avec une proportion supérieure à 95%.

La tranche d’âge la plus touchée reste celle des 25 à 44 ans aussi bien pour les hommes que pour les femmes. La proportion la plus élevée des cas dépistés à un stade asymptomatique est parmi les 15 à 19 ans.

La proportion des hommes notifiés au stade VIH est plus élevée par rapport aux femmes, surtout pour les tranches d’âges de 20 à 34 ans, ce qui serait en lien avec un dépistage plus précoce des jeunes adultes, précise le rapport. La proportion des hommes notifiés au stade sida est également nettement supérieure à celle des femmes, surtout à partir de 25 ans, ce qui met en évidence un retard de diagnostic chez les hommes en général.

La couverture par les tests VIH a été étendue grâce à la diversification des approches, notamment les campagnes de dépistage intégrées VIH/HCV, l’élargissement du dépistage communautaires, les autotests et le dépistage index, mais également le dépistage par le secteur privé du VIH et le conseil et test volontaire (CTV) dans les prisons, explique le document.

Le dépistage communautaire a été officiellement institué par circulaire du ministère de la santé et ainsi que des conventions signées avec plusieurs ONG thématiques.

Si le dépistage du VIH chez les femmes enceintes a connu une augmentation notable, après la période de stagnation entre 2018 et 2022. En 2023, le nombre de femmes enceintes, conseillées et testées pour le VIH a atteint 170 293 contre 128 650 en 2022 (+32%). Malgré ces efforts, la couverture des femmes enceintes par le dépistage reste insuffisante (25%), regrette le rapport en mettant l’accent sur nécessite d’étendre l’accès à la consultation prénatale (CPN) et de généraliser le dépistage à toutes les structures de Santé.

Selon l’OMS, les informations insuffisantes ou peu fiables sur la maladie empêchent le Maroc d’avoir une riposte efficace à l’épidémie de VIH. Le Royaume devrait adopter des approches mieux adaptées en matière de fourniture de services de prévention pour les personnes exposées au virus du Sida.