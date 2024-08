Le rapport annuel Shanghai Ranking pour l’année 2024 vient d’être publié. Et une seule université marocaine en fait partie.

Le cabinet indépendant Shanghai Ranking Consultancy vient de publier la dernière édition de son célèbre rapport éponyme l’enseignement supérieur dans le monde. Une seule université marocaine figure dans le classement. Il s’agit de l’université Hassan II de Casablanca, classée entre la 901ᵉ et la 1000ᵉ places.

D’ailleurs, l’institution d’enseignement supérieur de la capitale économique s’illustre particulièrement dans le classement des filières d’étude, notamment en biologie, où elle se positionne entre la 201ᵉ et la 300ᵉ place.

Au niveau mondial, les universités américaines occupent une fois de plus le sommet du classement de Shanghai. A la première place pour la 22e année consécutive, l’université d’Harvard est suivie par Stanford et le MIT dans ce classement mondial des meilleurs établissements d’enseignement supérieur, réalisé depuis 2003 par le cabinet indépendant Shanghai Ranking Consultancy.

Cambridge et Oxford, en Grand-Bretagne, occupent les 4e et 6e places du classement, dont les dix premières places sont entièrement accaparées par des universités anglo-saxonnes.

Depuis 2003, le classement de Shanghai prend en compte six critères, dont le nombre de Nobel et médailles Fields – considérées comme le Nobel des mathématiques – parmi les étudiants diplômés et professeurs, le nombre de chercheurs les plus cités dans leur discipline ou le nombre de publications dans les revues Science et Nature.

Ces critères sont essentiellement fondés sur la recherche et pas sur la formation, ce qui alimente une partie des critiques sur ce palmarès annuel. Comme pour les éditions précédentes, plus de 2.500 établissements ont été examinés pour établir un classement des 1.000 premiers.