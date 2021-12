En cette période de vacances hivernales, H24Info a sélectionné cinq spots à la montagne dans tout le Maroc pour profiter de l’air frais et des environnements enneigés.

1) Berber Family Lodge (Imlil)

A 1h30 de Marrakech, dans la vallée d’Imlil, le «Berber Family Lodge» offre une échappée belle qu’on prolongerait volontiers. Perchée à flanc de montagne, cette maison traditionnelle en terre offre une vue exceptionnelle sur les montagnes verdoyantes et le Toubkal enneigé. Un cadre idyllique pour boire un bon thé, assis sur les tapis boucherouite multicolores ou les tabourets tissés. Hormis la grimpée du mont Toubkal, l’établissement propose diverses randonnées dans la région, adaptables, et guidées par Mohammed Idahli, propriétaire avec plus de 20 ans d’expérience.

>> Douar Aguersioual, Imlil BP21 Asni, Marrakech, [email protected] Tél.: 06 09 78 54 27 / 06 61 43 35 28.

2) Douar Samra (Imlil)

Nichée sur les hauteurs d’Imlil, au cœur du parc national de Toubkal, Douar Samra offre un lieu de villégiature a la fois authentique et cosy. Accueillis par Jules, l’âne du domaine, l’espace est original dès son entrée. Que ce soit dans la maison principale ou, plus original, dans des cabanes en bois perchées dans les arbres, vous serez conquis par le confort des chambres à la décoration berbère traditionnelle qui offre une vue imprenable sur la vallée de l’Atlas et ses cimes enneigées. Plus original encore, les quatre chambres de la maison principale n’ont pas d’électricité et sont éclairées par des bougies et des chandeliers. De quoi expérimenter une véritable parenthèse déconnectée qui séduira les plus citadins.

>> Village de Tamatert (près d’Imlil -à environ 70 km de Marrakech). Tél.: 05 24 48 40 34 ou 06 36 04 85 59. [email protected]

3) L’Ermitage d’Akchour

Au cœur de la vallée d’Akchour, à quelques pas de Chaouen, l’écolodge l’Ermitage offre un lieu idyllique perdu en pleine nature, précisément dans le parc national de Talassemtane, le long de l’oued Kalla. Adepte du «tourisme solidaire», l’établissement propose des retraites holistiques, soins et thérapies, stage de yoga, massages et méditation… En plus des randonnées pédestres ou à dos de mulet dans les forêts avoisinantes, vous pourrez vous rafraîchir avec du sport en eau vive, des baignades en bassins naturels et cascades massantes…

>> Renseignements: Akchour, Talambote, Chaouen. Tél. 0678998189.

4) Touda écolodoge

Dans les spots de montage, l’écolodge Touda revient comme un incontournable. Perché à 2.200 mètres d’altitude, dans la vallée des Aït Bougmez, le refuge offre un espace moderne et traditionnel à la fois, perdu au milieu d’une nature qui s’étend de part et d’autre à perte de vue. La maison a été construite en respectant les techniques de construction ancestrales: mur intérieur en pisé, mur extérieur en pierre, plâtre, tadelakt et toit végétal… La grande terrasse invite à partager un thé le temps d’admirer la vue et se ressourcer du calme ambiant. Créé par Saïd, un Franco-marocain passionné de rencontres, tout le lieu tend à promouvoir le Maroc « par et pour les habitants ». La gestion familiale de Touda garantit un accueil dans la tradition hospitalière berbère par des berbères qui sauront partager leurs connaissances des coutumes et traditions. Sans oublier les activités proposés: trekkings et ascension des différents sommets alentours, cours de cuisine, hammam, stage photo… Le plus: l’écolodge produit et commercialise des confitures maison et un délicieux jus de pomme!

>> Touda Ecolodge, vallée des Bougmez, Zawyat Oulmzi, Tabant. Ait Bougmez. +212 6 62 14 42 85/+33 6 83 61 79 91. [email protected].

5) Rise in Valley (Ifrane)

Situé à Zaouia Ben Smim, à 8 km d’Ifrane, Rise In Valley est un endroit tranquille et chaleureux pour des vacances au coeur de la beauté des montagnes de l’Atlas. Rénové en 2015, l’ambiance est moderne et cosy, on se sent comme à la maison dans les chambres confortables à la literie raffinée. Différents plats de la cuisine locale sont proposés dans le restaurant. Le lieu comporte une véranda pour bronzer, une piscine en plein air en saison et une terrasse ensoleillée. En hiver, l’environnement se drape de neige et on apprécie observer la vue de l’intérieur de la maison de pierre et de bois, au coin de la cheminée.