«Sba7’Nord»: les cinq meilleures destinations dans le nord du Maroc

La saison estivale a mal débuté pour le tourisme national. Toujours prisé, le nord du Maroc résiste et reste attractif, l’occasion de vous présenter cinq (5) destinations incontournables.

Le Conseil régional du tourisme (CRT) de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma a procédé au lancement de sa campagne de promotion estivale. Si certaines régions sont encore fermées aux touristes, à l’instar de la mythique ville de Tanger, d’autres n’attendent que vous.

Nous commençons ce petit tour d’horizon par la ville de Chefchaouen, la ville bleue, qui n’est plus à présenter. Ses ruelles exiguës bleues lui donnent un cachet unique, se mêlant ainsi à la nature verdoyante dont jouit la petite ville montagneuse. Chefchaouen fait aussi la belle en étant souvent classée parmi les destinations les plus «instagrammables» au monde, alors n’oubliez pas d’immortaliser votre séjour.

A une quarantaine de minutes de là, Akchour casse les codes. Prisé par les plus sportifs, le petit village d’Akchour recèle bien des trésors ; une nature luxuriante, des cascades (où il est possible de se baigner) impressionnantes, et l’accès au mystérieux Pont de Dieu. Un pont naturel, haut de 25 mètres, situé en plein cœur du Parc National de Talassemtane.

Nous quittons alors la terre ferme, pour vous présenter quelques-unes des plages les plus réputées de la région, quoi que les lister est mission impossible. Nous éviterons cependant d’évoquer les mythiques plages de Tanger et ses environs, région durement touchée par l’épidémie du coronavirus et isolée pour le moment.

Tétouan dispose d’une offre balnéaire à couper le souffle. Kabila, Tres piedras, Restinga, Oued Laou ou encore Cabo Negro, sont quelques-unes des plages et stations que vous trouverez dans la région et qui sont particulièrement affectionnées par les Marocains.

Du côté de Nador, plusieurs sont les destinations à faire lors de votre séjour. À commencer par le Cap des trois fourches, promontoire montagneux offrant une vue sans égal sur l’eau turquoise, de la mer Méditerranée. D’autres plages sont à mentionner, telles que Tcharrana ou encore la plage Cara Blanca, accessible depuis le Cap des trois fourches.

Al Hoceïma dispose au moins d’une dizaine de plages. Sfiha, Quemado, Calabonita, Isri, Bousekour, Souani, Matadero ne sont que quelques-unes d’entre elles, ce pour quoi la région d’Al Hoceïma et ses plages doivent figurer au plus haut de votre liste.