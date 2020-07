Quelle piscine choisir pour passer un été au frais?

Qu’elle soit en béton, en bois, hors-sol ou gonflable, la piscine est devenue le must have des familles marocaines en ces temps de chaleurs estivales. Tour d’horizon.

Piscines gonflables

Agréable, ludique et conviviale, la piscine est un vrai bonheur en été! Qu’elle soit hors-sol, artisanale ou en kit…elle permet de profiter des plaisirs de la baignade et la bonne nouvelle, c’est qu’il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses!

La piscine gonflable est la solution idéale pour bénéficier d’un espace de baignade chez soi à moindre coût. Très économique, elle est pratique pour les petites surfaces et les petits budgets. Elle se monte et démonte facilement et les enfants l’adorent!

Prix: de 50 dh à 500 dh

Piscines tubulaire

C’est la grande soeur de la piscine gonflable, à la différence qu’elle est soutenue par des armatures métalliques. La piscine tubulaire a le vent en poupe depuis quelques temps car elle permet d’accéder à ce « luxe » sans avancer de frais conséquents, en plus d’être simple à monter et à entretenir.

Prix: à partir de 900 DH, jusqu’à 13 000 DH

Piscine traditionnelle « en dur »

C’est la piscine dite classique. Construite en béton, le coût de la piscine peut néanmoins atteindre des sommets. Tout dépend en réalité de sa taille. Le chantier quant à lui dure jusqu’à deux mois. L’avantage avec la piscine « en dur » c’est que l’on peut choisir la forme, la couleur et les décorations…

Prix: entre 100.000 et 300.000 DH.

Piscine préfabriquée

Les prix des piscines en kit sont moins élevés. Pour une piscine de 30 à 40 m2, il faut débourser entre 90 000 et 150 000 DH. Cependant, le prix peut vite grimper selon les modèles et les options choisies. Quant à l’installation, elle est en moyenne réalisée en dix jours.

Prix: jusqu’à 150.000 DH.

Ces piscines sont disponibles chez:

Bricoland

Nouvelle Zone Industrielle, Sidi Ghanem Lot 402, Marrakech

Tél : +212 525 08 29 70

Mr Bricolage

67 Rue Abou Alâa Zahr, Casablanca

Tél: 0520-484200

Decathlon

Quartier Beausite، Aïn Sbaa, Casablanca

tel: 05223-50153