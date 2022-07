Quelques semaines après le début de la quatrième saison de « Stranger Things », un groupe de hackers tentent de dérober l’argent et les informations des fans qui veulent voir la série en streaming sur des plateformes gratuites.

Ceux qui veulent visionner les nouveaux épisodes le plus vite possible et gratuitement ont été victimes de fraudeurs. Les chercheurs de Kaspersky ont découvert de nombreux exemples d’emails de spam et de pages de phishing conçues pour dérober l’argent et les informations de ces inconditionnels de la série aux couleurs vintage.

Même si les nouveaux épisodes sont déjà en ligne, les fans ne sont toujours pas à l’abri du risque, parce qu’ils n’ont pas tous pris la décision de visionner la série sur les plateformes de streaming officielles.

« Quand les utilisateurs refusent de payer une souscription à un service de streaming et décident de visionner un film ou une série sur une page illégitime, ils finissent par payer plus cher que ce qu’ils cherchaient à économiser – en perdant leurs informations et leurs données bancaires », préviennent les experts en sécurité informatique.

En exploitant l’intérêt autour de cette série populaire, certains criminels ont proposé aux utilisateurs l’opportunité de «visionner les épisodes pour 1$ uniquement». Pour accéder à cette offre, ils ont été sommés de créer un compte en ligne et d’entrer leur adresse et coordonnées bancaires. Après avoir entré ces informations, les fraudeurs ont ensuite vidé les portefeuilles des victimes, sans même que les victimes n’aient pu avoir accès à la nouvelle saison de leur série préférée.

Les experts Kaspersky ont détecté des emails de spam qui abusent également de la popularité de Stranger Things. De tels emails sont utilisés pour vendre des produits de qualité douteuse et sont diffusés par le biais de mails promotionnels, sans le consentement du destinataire.

Dans l’un des emails de spam les utilisateurs se voyaient, par exemple, offrir l’opportunité d’acheter des t-shirt graphiques en édition limitée, en lien avec la nouvelle saison de « Stranger Things ». Le site était disponible dans toutes les langues, et acceptait toutes les devises. Il est possible qu’il ne s’agisse pas d’une page de phishing, mais le simple fait que la publicité pour ces produits ait été diffusée via des emails de spams, ou que le nom de domaine ait été créé très récemment, permet des soupçons quant à la sécurité des achats sur cette page.

«Le danger pour les utilisateurs reste plus que jamais d’actualité. Les fans doivent faire attention, car essayer de gagner de l’argent sur la souscription d’un service de streaming peut déboucher sur une perte bien plus grande que ce qu’ils tentaient d’économiser…», commente Olga Svistunova, experte en sécurité chez Kaspersky.

Pour éviter d’être victimes d’arnaques, Kaspersky recommande aux utilisateurs: