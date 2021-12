Pour finir l’année 2021 en beauté, malgré la suppression du réveillon, profitez des offres du groupe Kenzi Hotels à Marrakech et Casablanca, à partager à deux, en famille ou entre amis.

Une soirée étincelante au Kenzi Tower Hotel à Casablanca

Célébrez la nouvelle année, au sommet de l’élégance… Offrez-vous un moment exceptionnel au Kenzi Tower Hotel. Dégustez un diner gastronomique au restaurant panoramique Sens du 19h à 23h. Célébrez la nouvelle année en chambre: sur-classement, accueil VIP, cotillons et room service 24h/24. Petit-déjeuner du 1er janvier servi en chambre et départ tardif.

>> 1.500 DH par personne incluant boissons de bienvenue et softs. Chambre offerte avec petit déjeuner pour deux dîners achetés. Places limités sur réservation seulement.

Prolongez le plaisir avec l’offre weekend MAGICAL STAYCATION: 1.000 DH HT la chambre double avec petit déjeuner pour la nuit du samedi 1er et/ou dimanche 2 janvier 2022. +50% de réduction sur le SPA du 1er au 3 janvier 2022.

Infos et résa au 00 212 5 22 97 80 00 / 00 212 6 66 99 72 72. Email: [email protected]

Service voiturier et parking gratuit.

Happy New Year au Kenzi Menara Palace à Marrakech

Fêtez le nouvel an en avance. Une soirée hors du temps dans un cadre magique. Dans une ambiance tamisée et feutrée, venez fêter la nouvelle année au Kenzi Menara Palace. Nous avons préparé une soirée dansante autour d’un cocktail dinatoire majestueux, qui vous transportera au son de morceaux de jazz, swing, chaabi et danse orientale…

>> 690 MAD par personne (hors boissons et hébergement) pour la soirée dansante du 30 décembre. 50% de réduction pour les enfants de 5 à 12 ans.

Info et résa au 00 212 5 24 45 99 00/ [email protected]

Magic moment au Kenzi Rose Garden à Marrakech

Pour clôturer l’année en beauté, le Kenzi Rose Garden vous propose un séjour inoubliable au cœur de Marrakech. Au programme: de longues baignades dans la piscine chauffée, des soirées au chaud autour de la cheminée et des moments gourmets dans les trois restaurants de l’hôtel, tous les ingrédients pour des vacances de fin d’année mémorables!

>> Chambre Single incluant le petit-déjeuner à 1.100 DH. Chambre Double incluant le petit-déjeuner à 1.200 DH. Un enfant de moins de six ans en gratuité, deuxième enfant partageant la chambre parentale à -50%. Sur-classement en chambre vue piscine selon disponibilité

Info et résa au 00 21 2 524 33 88 88 /[email protected]

Les mesures sanitaires et instructions des autorités locales sont strictement respectées.